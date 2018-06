Mulher é assassinada com um tiro em tentativa de assalto no Monte Castelo

A Polícia Militar registrou um caso de latrocínio na madrugada desta quarta-feira (27) na Rua Doutor Arêa Leão, bairro Monte Castelo, em Teresina. Uma mulher, identificada como Tânia Alves do Nascimento, 50 anos, foi assassinada ao reagir a um assalto e acabou baleada no olho. De acordo com a polícia, ela estaria acompanhada de mais duas mulheres dentro do carro e estava no banco do passageiro do veículo, quando foi abordada pelo suspeito.

O criminoso entrou na frente do carro e, armado, mandou que as vítimas entregassem todos os seus pertences, mas elas disseram que não possuíam nada de valor material no momento. O suspeito, então, disparou contra o veículo, próximo ao cruzamento das Ruas Doutor Arêa Leão com Manuel da Paz e o tiro atravessou o vidro dianteiro do lado do passageiro e atingiu Tânia no olho direito. A mulher morreu no local, antes mesmo da chegada do Samu.



O tiro que atingiu Tânia perpassou o vidro dianteiro do carro (Foto: Assis Fernandes/O Dia)

“Ela retornava de uma festa de aniversário no Morada Nova com duas amigas e uma delas mora aqui perto do local do crime. Elas seguiam em baixa velocidade, porque já estavam se aproximando do destino, quando o assaltante pulou na frente do carro e apontou a arma, mandando passar o que elas tinham. Ao que consta, o rapaz ficou nervoso e acabou atirando”, relatou o agente Lucídio Melo, da Delegacia de Homicídios.



Agentes da Delegacia de Homicídios estiveram no local do crime (Foto: Assis Fernandes/O Dia)

O suspeito fugiu do local logo em seguida e moradores da região, que ouviram o tiro, acionaram a polícia. Quando os policiais chegaram ao local se depararam somente com a vítima baleada dentro do carro, o veículo possuía várias manchas de sangue na parte interna. A área foi isolada e a perícia da Delegacia de Homicídios e Proteção á Pessoa (DHPP) foi chamada e esteve no local para colher depoimento.

Até o momento, nem a PM nem a Polícia Civil têm informações sobre quem teria praticado o crime, mas está fazendo uma varredura na área onde aconteceu o latrocínio para localizar câmeras de segurança que possam ter registrado o momento da abordagem e identificar o suspeito. Policiais do 1º BPM ainda fizeram diligências na região do bairro Monte Castelo à procura de suspeitos, mas ninguém foi preso até o momento.



Tânia foi atingida com um tiro no olho direito e não resistiu (Foto: Assis Fernandes/O Dia)

O corpo de Tânia Alves do Nascimento foi removido para o IML de Teresina. Nada de valor material da vítima foi levado. Tânia era proprietária de um bar próximo à Avenida Joaquim Ribeiro.

Maria Clara Estrêla