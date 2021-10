Mulher é assassinada com tiro no rosto e irmão também é baleado na zona Norte de Teresina

Na madrugada desta segunda-feira (18), uma jovem, identificada como Andressa da Silva Rodrigues, de 25 anos, foi assassinada com um tiro no rosto por volta das 1h da manhã, na Avenida Centenário, zona Norte de Teresina. Seu irmão, Thailson da Silva Rodrigues, que estava presente no momento do homicídio, foi baleado com dois tiros no braço esquerdo, mas sobreviveu aos ferimentos.

Andressa da Silva Rodrigues. (Foto: Reprodução/Facebook)

De acordo com informações do 9º Batalhão da Polícia Militar, os irmãos foram perseguidos por dois suspeitos, quando estavam em um veículo por aplicativo. “Eles foram perseguidos por duas pessoas que estavam em uma motocicleta. Próximo ao Conjunto Itaperu, os dois suspeitos conseguiram parar o carro e efetuaram disparos contra os irmãos”, afirma o Sargento Moraes.



Ao sair correndo, Thailson da Silva conseguiu escapar, apesar de ter sido atingido com dois tiros no braço. Já Andressa, foi atingida com um tiro na região do olho e não resistiu aos ferimentos.







(Foto: Divulgação/Whatsapp)

Ainda de acordo com o 9º BPM, o corpo da vítima foi encontrado em um canteiro na Avenida Centenário e o motorista do veículo por aplicativo ainda não foi localizado.



O Instituto de Medicina Legal (IML) removeu o corpo de Andressa e Thailson foi encaminhado para o Hospital de Urgência de Teresina para cuidar dos ferimentos. O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) dará início às investigações do caso.



Aguarde mais informações...

