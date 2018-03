Mulher é assassinada com seis tiros na região do Grande Dirceu

Uma mulher, identificada como Liana Maria dos Santos, foi brutalmente assassinada com seis disparos de arma de fogo por volta das 22 horas desta segunda-feira (05), no Parque Flamboyant, região do Grande Dirceu, na zona Sudeste de Teresina. O crime teria sido cometido por dois homens em uma motocicleta, mas até o momento a polícia não tem informações sobre a autoria dos disparos.



De acordo com o coordenador da Delegacia de Homicídios, delegado Francisco Baretta, Liana seria usuária de drogas e o crime teria sido cometido em acerto de contas por dívidas do tráfico. “Eles atiraram para matar. Com seis tiros, não teria chance de ela escapar, não. A intenção não era assustar, era matar mesmo”, explicou o delegado.

O corpo de Liana foi removido para o IML logo após a perícia e o caso vai seguir sob investigação da Polícia Civil. Contando com este, já se trata do quarto assassinato registrado em Teresina nas desde o começo da semana. Os outros três crimes aconteceram no Residencial Leonel Brizola, na zona Norte; no bairro Parque Saci, na zona Sul; e no bairro São Pedro, também na zona Sul de Teresina.

Maria Clara Estrêla