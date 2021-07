Mulher é assassinada a facadas pelo ex-companheiro em União

O Piauí registrou mais um caso de violência doméstica que terminou em feminicídio. Desta vez, o crime se deu em União, no povoado Boa Vista nesta segunda-feira (12). Uma mulher, identificada como Maria do Livramento Machado Alves, 31 anos, foi brutalmente assassinada pelo ex-companheiro a golpes de faca.



Leia também: Homem agride e esfaqueia esposa e filho de dois meses de idade em Palmerais

A Polícia Militar foi chamada até o local, mas quando chegou lá já encontrou a vítima morta. O acusado, de nome Antônio Luiz, tentou tirar a própria vida logo após o crime, mas foi socorrido pela guarnição e encaminhado para o HUT, em Teresina. Quem dá mais detalhes é o tenente Zenon, comandante da Companhia de Policiamento de União.



Foto ilustrativa: O Dia

“A princípio, pensamos que se tratava de uma ocorrência de agressão, de violência doméstica, porque foi assim que recebemos o primeiro relato. Mas ao chegarmos ao local, encontramos a vítima em óbito e o suposto acusado, o senhor Antônio Luís, vulgo Galego, teria tentado tirar a própria vida. O crime aconteceu na residência do acusado, ele teria atraído ela até lá já no intuito de ceifá-la a vida”, explicou o tenente.

Ao chegar à casa, Maria do Livramento foi atacada com golpes de faca sem ter chance de fugir ou se defender. Uma vez que a matou, Antônio Luiz usou a mesma arma para atentar contra a própria vida.

Ele responderá por crime de homicídio com a qualificadora de feminicídio, motivação torpe e sem dar chances de defesa à vítima assim que for liberado do hospital e for autuado formalmente.

Compartilhar no

Com informações de Geici Mello, da O Dia TV

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!