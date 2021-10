Mulher é arrastada pelos cabelos durante assalto em Fortaleza, no Ceará; veja vídeo

Umamulher foi arrastada pelos cabelos e teve o carro roubado durante assalto no bairro Parangaba, em Fortaleza, no Ceará. O crime aconteceu no início da semana e foi registrado por câmeras de segurança de uma residência. Veja o vídeo abaixo.



As imagens mostram a vítima reagindo a ação e sendo arrastada na pista. Ela foi puxada pelos cabelos e pelo braço. As imagens também mostram ela recebendo um chute e sendo empurrada no asfalto.

Foto: Reprodução/Redes Sociais

Sem querer deixar que os criminosos fujam com o carro, a mulher pega na perna de um dos assaltantes, mas recebe um chute e fica caída na via. Ela levanta e tenta abrir o carro, mas os assaltantes fogem levando o veículo. Também é possível ver que um caminhão entra na rua, percebe a ação, mas sai de ré.

A Secretaria da Segurança Pública informou que a Delegacia de Roubos e Furtos de Veículos e Cargas (DRFVC) está investigando o caso. O carro da vítima foi recuperado pela Polícia Militar no Bairro Granja Lisboa, na capital, pouco tempo após a ocorrência.

Os policiais seguem em diligências para prender os suspeitos.

