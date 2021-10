Mulher é agredida até a morte em Simplício Mendes, ex- companheiro confessa o crime

Uma jovem identificada como Isabel Francisca da Costa,30, foi espancada até a morte na cidade de Simplício Mendes na madrugada do último sábado (09). Oex-companheiro da mulher foi preso e confessou o feminicídio. O homem não aceitava o fim do relacionamento e após uma discussão agrediu Isabel que veio a óbito após um golpe na cabeça, as informações são do comando de policiamento do semiárido da Polícia Militar do Piauí.

De acordo com militares que atenderam a ocorrência, por volta das 13hs do último sábado, populares ligaram para Polícia Militar informando que possivelmente tivesse ocorrido um homicídio no Bairro São Francisco, em Simplício Mendes. Ao chegar no local foi constatado que o portão da residência da vítima se encontrava fechado, mas era possível visualizar que havia muito sangue pelo chão da casa. Foi então que os policiais entraram no local e encontraram um corpo já sem vida estirado ao chão dentro da residência. A vítima estava com um corte profundo na cabeça. Ela foi identificada como sendo a proprietária da casa de nome Isabel Francisca da Costa.

Após investigações os militares descobriram que até às 22h da última sexta (08) a vítima estava ingerindo bebida alcoólica com uma amiga e seu ex-companheiro. A amiga da vítima disse que saiu da residência às 22:30h e deixou a vítima com seu ex-companheiro de iniciais R. de S. L, que eles discutiam nesse momento pois ele não aceitava o fim do relacionamento.

Após diligências os policiais encontraram R. de S. L e o questionaram sobre a suposta autoria do crime, ele negou que tivesse cometido o crime, mas durante buscas na sua residência foi encontrada uma camisa verde com muitas marcas de sangue, após isso ele confessou a autoria do crime. R. de S. L. contou que por volta das 23hs discutiu com a vítima porque ela não queria reatar o relacionamento e passaram a se agredir reciprocamente, momento em que ele bateu com a cabeça dela na quina da parede. Que após isso ela começou sangrar bastante e ele com medo fugiu do local.

Foi lhe dada voz de prisão e realizada a condução para a Delegacia de Polícia Civil.

