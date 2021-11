Mulher é agredida a pauladas e a golpes de faca em São Raimundo Nonato

A Polícia Civil está investigando o caso de uma mulher que foi vítima de tentativa de assassinato em São Raimundo Nonato. Ela não teve o nome informado pela polícia. O fato ocorreu na manhã desta segunda-feira (15), quando a vítima foi encontrada por familiares com vários ferimentos pelo corpo. O principal suspeito do crime é o companheiro dela, que está foragido.



De acordo com o agente de Polícia Civil André Tavares, da Delegacia Regional de São Raimundo, a família ainda não registrou formalmente a denúncia em um boletim de ocorrência, mas como se trata de uma tentativa de crime hediondo com uma vítima ferida, os policiais estão em diligências para tentar localizar o suspeito e prendê-lo dentro do prazo de flagrante.



O caso será investigado pela Delegacia de São Raimundo Nonato - Foto: Polícia Civil do Piauí

“Ela foi socorrida pelos familiares e levada para a UPA aqui da cidade e vai passar por um exame de corpo de delito para abertura do procedimento legal. Não sabemos motivações nem quais foram exatamente as circunstâncias do ocorrido, primeiro foram tomadas providências para socorrer a vítima e agora estamos com a Polícia Militar no trabalho de busca pelo suspeito”, pontuou o agente.

O caso será investigado pela própria Delegacia de São Raimundo Nonato. Batalhões de cidades vizinhas também foram acionados para o caso de o suspeito tentar sair do município e buscar refúgio em outras localidades.

