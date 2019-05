MPE desarticula quadrilha que aplicava golpes em idosos

Mandados estão sendo cumpridos nos Estados da Bahia e do Piauí.O Ministério Público Estadual (MPE), por meio do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) deflagrou nas primeiras horas da manhã desta quinta-feira (16) uma operação para desarticular um grupo criminoso especializado em aplicar golpes contra idosos no Piauí.





Foto: Divulgação/Ministério Público do Piauí

A ação, denominada de Operação Coiote, visa o cumprimento de 31 mandados de busca e apreensão em cidades piauienses e também em alguns municípios do Estado da Bahia. Por meio de nora, o Ministério Público informou que, aqui no Piauí, a organização criminosa atuava na região de São Raimundo Nonato e aplicava golpes em aposentados e também contra instituições financeiras.



Foto: Divulgação/Ministério Público do Piauí

O MP não informou que instituições financeiras já teriam sido alvo do grupo nem como eles aplicavam estes golpes. Os investigadores seguem em diligências, com o apoio das Polícias Civil e Militar, recolhendo provas e documentos. O Gaeco também ainda não divulgou se já houve prisões.

Os dois órgãos devem se pronunciar sobre a Operação Coiote somente no final da tarde de hoje, apresentando um balanço geral das ações.

Maria Clara Estrêla, com informações do Ministério Público Estadual