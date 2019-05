MP deflagra operações contra grilagem e formação de milícias

O Ministério Público Estadual do Piauí (MPE), por meio do Grupo de Atuação Especial Contra o Crime Organizado (Gaeco) deflagrou nas primeiras horas da manhã desta terça-feira (28) duas operações contra a grilagem de terras no litoral piauiense. As ações foram batizadas de "Nullius Terram" e "Sal da Terra", e visam o cumprimento de dez mandados de busca e apreensão e um mandado de prisão.

Além do crime de grilagem de terras, as equipes do Gaeco investigam também a formação de milícia armada no município de Luís Correia. O Ministério Público ainda não informou se há prisões relacionadas às ações, tendo esclarecido apenas que a movimentação dos agentes tem por finalidade levantar elementos probatórios a serem utilizados nas investigações coordenadas pelas equipes do próprio MPE.





Aguarde mais informações.

Maria Clara Estrêla, com informações do Ministério Público Estadual