Mototaxista morre atropelado pelo avô em Parnaíba

Um mototaxista que ainda não teve a identidade revelada morreu nas primeiras horas da manhã desta quinta-feira (18) vítima de um acidente de trânsito no cruzamento da Avenida Nossa Senhora de Fátima com Rua Tabajara, na cidade de Parnaíba, no litoral do Piauí. O acidente foi causado pelo avô da vítima, que dirigia um caminhão e avançou a preferencial.

De acordo com Pelotão de Policiamento de Trânsito (PPtran), o mototaxista seguia pela avenida com um passageiro na garupa quando foi surpreendido por um caminhão caçamba que desobedeceu a sinalização de parada e invadiu a via preferencial. A vítima não conseguiu desviar e colidiu na lateral no veículo maior.

Foto: Redes sociais

Na batida, o homem ficou gravemente ferido, enquanto o passageiro sofreu ferimentos leves. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado e realizou os primeiros socorros ainda no local, mas a vítima não resistiu e faleceu. O motorista do caminhão descobriu logo depois que se tratava do próprio neto.

Os policiais realizaram o isolamento da área para a realização da perícia técnica até a retirada do corpo pelo Instituto Médico Legal (IML).

