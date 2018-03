Um mototaxista identificado como Pedro Chaves de Brito foi morto no final da tarde desta quarta-feira (21), enquanto estava em um bar na Avenida Rosápolis no bairro São Vicente de Paula, no município de Parnaíba, a cerca de 340 km de Teresina. O crime aconteceu por volta das 17h30.



Mototaxista é assassinado a tiros em bar na cidade de Parnaíba. (Foto: Reprodução/Blog do Pessoa)



Segundo informações do comandante da Polícia Militar de Parnaíba, o major Antônio Pacífico, dois homens ainda não identificados pela Polícia chegaram em uma moto e dispararam vários disparos contra a vítima. Até o momento não há informações sobre a motivação do crime. No entanto, a Polícia descarta a hipótese de latrocínio.

“Não sabemos a motivação, mas nada foi subtraído dele. Haviam outras pessoas no local, o atirador chegou e foi direto até ele e efetuou os disparos”, relata o comandante da PM.

Logo após o crime, populares acionaram a Polícia Militar que foi até o local e encontraram o corpo da vítima no chão do bar. O IML foi acionado e recolheu o corpo da cena do crime. As investigações estão sendo conduzidas pela Delegacia Regional de Parnaíba. Até o momento, nenhum suspeito foi preso.





Nathalia Amaral