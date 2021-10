Motorista tem ferimentos leves após carreta tombar na rodovia da morte, em Bom Jesus

Um motorista de 46 anos de idade saiu apenas com ferimentos leves de um acidente envolvendo a carreta que conduzia pela BR 135, no município de Bom Jesus, no Sul do Piauí. O veículo que seguia pela rodovia carregado com sacas de ração animal, saiu da pista e tombou no acostamento.

O motorista ficou preso na cabine até a chegada de agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF), que auxiliaram na retirada do condutor. Uma equipe do Serviço Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionada e encaminhou o homem para o Hospital de Bom Jesus.

Foto: Divulgação / PRF

“Os policiais estiveram no local do acidente e verificaram que o condutor perdeu o controle do veículo, saiu da pista e tombou, deixando o veículo imobilizado fora da via. O condutor encontrava-se ainda na cabine quantos os policiais chegaram e logo foi removido por eles”, informou a PRF.

Um levantamento preliminar dos policiais apontou que o acidente aconteceu depois que o motorista perdeu o controle do veículo devido o desnível do acostamento e as obras na pista.

Com informações da PRF

