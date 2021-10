Motorista perde o controle de carro e invade casa na Piçarreira; veja vídeo

Uma caminhonete invadiu uma casana madrugada deste sábado (02) na Avenida João Antônio Leitão, no bairro Piçarreira, na Zona Leste de Teresina. Uma mulher, que estava como passageira do carro,ficou ferida.



Foto: Divulgação/Redes Sociais

Segundo a Companhia Independente de Policiamento de Trânsito (CIPTRAN), o acidente ocorreu por volta das 04h. Um homem que conduzia o veículo – que não teve a identidade revelada – perdeu o controle da direção ao realizar uma curva. Com o acidente, o veículo foi parar dentro da residência – ao atravessar três muros –. Quem estava na casa não se feriu. (Veja vídeo abaixo:)

“O condutor seguia sentido oeste-leste. Ele perdeu o controle ao realizar uma curva próximo a Rua Poeta Carlos Drummond. Havia uma passageira no carro que foi levada ao hospital com ferimentos”, disse o capitão Ocimar.

Ainda segundo o capitão, a perícia foi acionada para averiguar as causas do acidente. “Um perito da criminalística foi acionado para expedir laudo e constatar as causas do acidente”, finalizou.

Compartilhar no

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!