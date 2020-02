Motorista perde controle, capota carro e quatro pessoas ficam feridas

Um acidente na BR 343, no município de Floriano, região Sul do Piauí, deixou quatro pessoas feridas na manhã desta segunda-feira (17). As vítimas deram entrada no Hospital Tibério Nunes com ferimentos leves pelo corpo.

As quatro pessoas seguiam pela estrada em um carro modelo VW/GOL GL quando o motorista, um homem de 34 anos, perdeu o controle do veículo, saiu da pista e capotou.

O veículo capotou porque o motorista dormiu ao volante (Foto: Divulgação / PRF)

O carro parou depois de colidir com uma árvore (Foto: Divulgação / PRF)



Agentes da Polícia Rodoviária Federal contataram que o acidente aconteceu depois que o motorista dormiu ao volante. Segundo a PRF, o condutor não possui habilitação.

“Acidente tipo saída de pista seguido de capotamento envolvendo o veículo VW/GOL GL conduzido por um homem de 34 anos que apresentou ferimentos leves transportava mais três passageiros ainda não identificados que também tiveram ferimentos leves. Todos os feridos foram encaminhados ao Hospital Regional Tibério Nunes em Floriano/PI”, comunicou a PRF.

Otávio Neto