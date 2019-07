Motorista morre ao cair em ribanceira de 15 metros na BR-316

Um homem de 47 anos, que não teve a identidade revelada pela Polícia Rodoviária Federal, morreu na manhã desta sexta-feira (5) após sofrer um grave acidente no Km 7 da BR-316, na zona Sul de Teresina, nas proximidades da Casa de Custódia.





Motorista morre em acidente grave na BR-316 em Teresina. (Foto: Divulgação/PRF)



Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal, o acidente ocorreu por volta das 6h desta sexta-feira. Um veículo do modelo Voyage teria saído da pista, vindo a cair de uma ribanceira de cerca de 15 metros. A vítima não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local.

Equipe da PRF, dos Bombeiros e do IML estiveram no local fazendo o atendimento da ocorrência. Até o momento não há informações sobre o que poderia ter provocado o acidente ou a identidade da vítima. A placa do veículo também não foi divulgada.

Nathalia Amaral