Motorista é resgatada pelos bombeiros após sentir dor nas costas

O Corpo de Bombeiros e a Polícia Rodoviária Federal (PRF-PI) foram acionados na noite desta quinta-feira (06) para socorrer uma motorista que sentiu fortes dores nas costas enquanto conduzia seu veículo, e ficou impossibilitada de se mexer. Com o carro parado na marginal da BR-316, altura do quilômetro dois e ainda no perímetro urbano de Teresina, o trânsito acabou ficando engarrafado.





Foto: Divulgação/PRF

A informação foi repassada pela própria Polícia Rodoviária Federal. De acordo com o inspetor Alexandro Lima, a mulher, que não teve a identidade revelada, conduzia um veículo modelo Corsa Classic. “Ao verificar a situação, os agentes constataram que a senhora, de forma repentina, apresentou fortes dores na região da coluna vertebral, o que a impedia de se locomover e conduzir o veículo. Foi por conta disso, que solicitamos a ajuda do Corpo de Bombeiros, que prontamente, se deslocou ao local”, explica.

Os bombeiros fizeram os procedimentos de avaliação e imobilização necessários para, em seguida, retirar a condutora do veículo. Ela foi encaminhada em uma ambulância de resgate para atendimento médico. Seu veículo foi manobrado para fora da pista pela própria PRF, que procedeu com o descongestionamento do trânsito no local.

Maria Clara Estrêla