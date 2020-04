Motorista é preso por transportar madeira serrada sem licença ambiental

A Polícia Rodoviária Federal do Piauí (PRF-PI) apreendeu uma carga de 16,74 metros cúbicos de madeira serrada sendo transportada sem licença ambiental válida na cidade maranhense de Alto Parnaíba, que faz fronteiras com os municípios do Sul do Piauí. O veículo iria adentrar no Estado para seguir caminho até Irecê, na Bahia, vindo da cidade de Rurópolis, no Pará.



O que chamou a atenção dos policiais é que a carga ilegal estava escondida no meio de madeiras industrializadas que não necessitam de licença ambiental numa tentativa de burlar a fiscalização.



Carga de 16,74m³ de madeira estava escondida entre janelas e portas - Foto: Divulgação/PRF-PI

“Foi solicitada toda a documentação ambiental referente à carga e o condutor informou que estava levando portas, janelas e forros de madeira que não precisariam de licença. Mas ao verificar o interior da carga, os policiais detectaram uma grande quantidade de madeira serrada que estava na parte interna”, explica o inspetor Alexandro Lima, porta-voz da PRF no Piauí.

Ficou comprovado, portanto, cometimento de crime ambiental. O condutor, um senhor de 43 anos, foi conduzido até a delegacia e a empresa proprietária do veículo deverá ser autuada também. A carga ficou retida.

Maria Clara Estrêla