Motorista é preso após tentar subornar agentes da PRF na BR-343

Um motorista não identificado foi preso na noite deste sábado (17) após tentar subornar agentes da Polícia Rodoviária Federal na BR-343, na cidade de Piripiri, a 165 km de Teresina. A prisão ocorreu durante uma abordagem de rotina na rodovia.



Segundo a PRF, os agentes solicitaram a documentação ao condutor que entregou em uma bolsa com uma certa quantia em dinheiro. Ao indagar o motivo da entrega do dinheiro, o motorista disse não saber que havia a quantia dentro da bolsa.

Diante dos fatos, os agentes realizaram uma busca minuciosa no veículo e foi detectado que a documentação estava atrasada, a habilitação do condutor estava atrasada a mais de 30 dias e o veículo possuía equipamentos obrigatórios ineficientes ou inoperantes o que comprovou a tentativa de suborno por parte do motorista.

O condutor foi conduzido à Polícia Civil da cidade de Piripiri, juntamente com o veículo, e indiciado pelo crime de corrupção ativa.

Homem é preso por dirigir alcoolizado na avenida João XXIII

Agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) prenderam na madrugada de hoje (18), um condutor de 31 anos que estava conduzindo o veículo VW/UP. Os agentes estavam realizando fiscalizações de rotina na Av. João XXIII próximos a bares quando flagraram um homem dirigir sob influência de bebidas alcoólicas ao sair de um bar da região.

Ao abordar o veículo, os policiais rodoviários constataram indícios de ingestão de bebida alcoólica por parte do condutor. O motorista foi submetido ao teste de elitômetro, em que foi comprovado o índice de 0,94 miligramas de álcool por litro de ar expelido pelos pulmões, configurando o crime de embriaguez ao volante.

O condutor foi enquadrado pelo crime de embriaguez ao volante e foi encaminhado para a Central de Flagrantes de Teresina para os procedimentos cabíveis.

Nathalia Amaral