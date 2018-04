Motorista de ônibus intermunicipal é baleado durante assalto na PI-112

Uma tentativa de assalto ocorrida na noite da última terça-feira (17), na PI-112, zona Rural de Teresina, terminou com uma pessoa baleada e gravemente. Trata-se de um motorista de ônibus intermunicipal, identificado somente como Luís. A ação aconteceu depois do desembarque de passageiros em uma parada. O veículo fazia linha entre a Capital e José de Freitas



De acordo com a Polícia Militar, Luís fechou a porta do ônibus para dar a partida, mas suspeitos já estavam à espera da oportunidade para adentrar no veículo e ao verem as portas batendo, pensaram que a vítima estava reagindo à abordagem. Os criminosos, então, efetuaram pelo menos três disparos, que quebraram os vidros das portas e um deles atingiu o braço do motorista.

O subtenente Ramon Rodrigues, do 5º BPM, informou que, mesmo ferido, Luís ainda conseguiu dirigir o ônibus até um local mais seguro e movimentado para poder pedir socorro. Os próprios passageiros acionaram uma ambulância e chamaram a polícia. O motorista foi encaminhado para o Hospital do Satélite e de lá para o Hospital de Urgências de Teresina (HUT).

Sobre os suspeitos, a PM disse não ter informações sobre a identidade deles nem para onde eles teriam fugido, mas que era um grupo de cinco pessoas que circulava dividido entre uma motocicleta e um carro. “Eles se evadiram do local imediatamente após os tiros, quando viram que haviam ferido uma pessoa. Sequer chegaram a roubar os pertences de alguém. Mas nós acreditamos que se tratem de pessoas que já conheciam o itinerário do ônibus ou que ao menos já vinham seguindo o veículo, para saber o local exato onde ele pararia”, afirmou.

O caso foi encaminhado para o Distrito Policial da área e segue sob investigação.

Maria Clara Estrêla