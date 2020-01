Motorista de ônibus fica ferido após colisão com caminhão na BR-343

O motorista de um ônibus da empresa Guanabara ficou ferido na madrugada desta sexta-feira (10), após o veículo colidir com um caminhão no Km 245 da BR-343, no município de Campo Maior, região Norte do Piauí.

Acidente envolvendo ônibus e caminhão. (Foto: Reprodução/Cidadesnanet)

Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal, o ônibus colidiu com a traseira do caminhão, fazendo o veículo sair da pista. O caminhão transportava madeira e a colisão fez com que a carga ficasse espalhada pela via. A frente do ônibus ficou completamente destruída com o impacto.

O motorista do caminhão se evadiu do local e ainda não foi localizado pela polícia. A via encontra-se interditada parcialmente, porém o trânsito está fluindo com lentidão. Policiais Rodoviários Federais estão no local fazendo o levantamento das informações sobre a ocorrência.

Nathalia Amaral