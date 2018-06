Motorista do caminhão de lixo é flagrado atropelando cães na zona Sul

Um vídeo gravado por meio do sistema de monitoramento eletrônico de uma residência localizada no residencial Parque Sul, na zona Sul de Teresina, mostra o momento exato em que um caminhão da coleta de lixo da empresa Litucera, prestadora de serviços para a Prefeitura Municipal de Teresina, atropela e mata um cachorro na zona Sul de Teresina. O fato ocorreu nesta quarta-feira (14).



Nas imagens, é possível perceber que o motorista do caminhão do lixo para pouco antes de dois cães que estão deitados na rua, e em seguida passa por cima de um deles. Logo após o atropelamento, o caminhão para novamente, um gari desce e retira o lixo de uma residência ao lado do cão atropelado, mas não esboça nenhuma reação para tentar salvar o animal.

ATENÇÃO: O vídeo abaixo contém imagens fortes.





Segundo uma das moradoras do bairro, a designer Talita Sampaio, essa não é a primeira vez que os cães são mortos com requintes de crueldade no residencial. Em poucos dias, pelo menos quatro cachorros foram mortos. "Um deles foi morto queimado, o outro foi a pauladas e uma cadelinha apareceu sangrando. Nós achamos que ela estava doente e levamos ao veterinário, foi quando ficamos sabendo que haviam enfiado vários objetos nos órgãos genitais dela e ela acabou falecendo", relata Talita.

Todos os cachorros brutalmente assassinados são cães abandonados pelos donos nas ruas do residencial. A designer conta que aqueles animais que não são adotados novamente recebem os cuidados dos moradores. "Nós colocamos comida, água, levamos ao veterinário”, diz ela, frisando que os animais fazem parte da comunidade.

Para ela, o caso do atropelamento demonstra a crueldade da sociedade com os animais de rua. “Não sabemos se foram as mesmas pessoas, só queremos que as pessoas fiquem cientes de que estão matando os cachorros de várias maneiras horríveis”, afirma a designer.

Os moradores acionaram a comissão de Meio Ambiente da Ordem dos Advogados Seccional Piauí e pretendem registrar um boletim de ocorrência para dar prosseguimento à denúncia.

Crime ambiental

Os maus-tratos contra os animais são considerados crime pela legislação brasileiro. De acordo com o artigo 32 da Lei de Crimes Ambientais, praticar ato de abuso, maus-tratos, ferir ou mutilar animais silvestres, domésticos ou domesticados, nativos ou exóticos é crime passível de detenção, de três meses a um ano, e multa. A pena é aumentada de um sexto a um terço, se ocorre morte do animal.

Contraponto

Por meio de nota, a Prefeitura Municipal de Teresina lamentou o ocorrido e informou que tomou conhecimento sobre o caso através das redes sociais. Segundo a PMT, o serviço de coleta de lixo é terceirizado, por isso, a Prefeitura irá comunicar a empresa responsável para que esta adote as providências cabíveis sobre o caso, afim de identificar e responsabilizar o motorista pelo crime. "O poder municipal ainda destaca que repudia qualquer tipo de maus-tratos aos animais e irá cobrar para que atitudes sejam tomadas e casos como este não se repitam", diz.

Leia a nota na íntegra:

Posicionamento

A Prefeitura de Teresina, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação (Semduh), lamenta o ocorrido e informa que a limpeza municipal é realizada por empresas que prestam serviço para a capital, através de um consórcio. O mesmo já foi notificado sobre o caso para que possa identificar o condutor, averiguar o acontecido e tomar as devidas providências.

O poder municipal ainda destaca que repudia qualquer tipo de maus-tratos aos animais e irá cobrar para que atitudes sejam tomadas e casos como este não se repitam. A Secretaria ainda reforça que o ato isolado de um funcionário da prestadora de serviço não representa a conduta da Prefeitura e nem da empresa responsável pela coleta de resíduos sólidos.

Nathalia Amaral