Motorista de aplicativo tem carro roubado e dois são presos

Um motorista de aplicativo foi alvo da ação de criminosos na manhã desta terça-feira (21), na Estrada da Alegria, zona Sul de Teresina. Segundo informações da Guarda Municipal de Teresina, uma dupla pediu uma corrida pelo aplicativo e, ao chegar no local, o motorista foi surpreendido e teve o carro roubado.

Celta roubado. (Foto: Reprodução)

Minutos após a ação dos assaltantes, o veículo do modelo Celta foi encontrado no Residencial Torquato Neto, também na zona Sul, conduzido por uma família. De acordo com o capitão Monteiro, comandante da Guarda Municipal, um policial à paisana ajudou na abordagem ao veículo.

"Chegando lá no local, os guardas municipais se depararam já com o pessoal deitado no chão e um cabo da PM que tinha abordado pedindo apoio. Segundo eles relataram, os dois indivíduos roubaram o carro, levaram até o Torquato Neto e pediram para uma terceira pessoa abastecer. Esse terceiro pegou a família toda pra abastecer o carro, mas como o placa estava sendo monitorada, foi localizado", relata.

Um vídeo gravado pelo policial que abordou os suspeitos mostra o momento em que os ocupantes do carro são rendidos. Uma adolescente também aparece nas imagens.





Segundo o comandante da Guarda Municipal, as pessoas que estavam no veículo não participaram do assalto ao motorista de aplicativo. No entanto, um adolescente que se encontrava no veículo estava com a carteira de habilitação da vítima.

Duas pessoas foram conduzidas à Central de Flagrantes, sendo um homem adulto e o menor de idade. Os dois foram indiciados por receptação culposa, pagaram fiança e foram liberados.

O comandante faz um alerta aos motoristas de aplicativo que trabalham na cidade de Teresina e região. "Os criminosos estão usando essa estratégia. Eles chamam pelo aplicativo, o motorista do aplicativo vai até o local e quando chega é assalto, as vezes levam até o motorista. Eles usam o veículo pra fazer assalto ou pra vender o veículo em outro estado", afirma.





Nathalia Amaral