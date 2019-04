Motorista alcoolizado foge da PRF e capota veículo na BR-316

Um motorista alcoolizado perdeu o controle do veículo e capotou na BR-316, no município de Dom Expedito Lopes, após ser abordado pela Polícia Rodoviária Federal. Segundo a PRF, o condutor conduzia um veículo do modelo Corsa Sedan, de placas JHP-6332/PI, e se recusou a obedecer a ordem de parada dos agentes, durante uma abordagem de rotina.

(Foto: Divulgação/PRF)

Após ser dada ordem de parada pelos agentes, o condutor empreendeu fuga em alta velocidade. De acordo com a PRF, foi feito acompanhamento tático pelos agentes com sistemas de sinais luminosos e sonoros da viatura acionados. Após alguns quilômetros, o condutor perdeu o controle do veículo vindo a tombá-lo, momento que foi dado voz de prisão.

O condutor, que também não possuía habilitação, foi submetido ao teste do etilômetro, sendo constatada a embriaguez. Diante dos fatos, o motorista foi detido por conduzir veículo sob efeito de álcool e dirigir veículo sem habilitação. O motorista foi conduzido à Policia Judiciária para os procedimentos cabíveis.





Nathalia Amaral