Motociclistas são flagrados fazendo racha e veículos são apreendidos

Policiais do 6º Batalhão apreenderam seis motocicletas na noite de ontem (02), na zona Sul de Teresina, durante uma operação para acabar com uma corrida ilegal no meio da rua. Os motociclistas, segundo a PM, estavam praticando um racha e fazendo manobras arriscadas na via expressa entre a Casa de Custódia e o Balão da Tabuleta, colocando em risco não só sua vida, como também a de quem, por ventura, precisasse passar pelo local.



As informações foram repassadas pelo capitão Fábio Soares, coordenador de policiamento do 6º BPM. De acordo com ele, as viaturas faziam rondas quando perceberam os veículos se movimentando em alta velocidade pela área urbana da BR-316.



Racha era praticado no trecho urbano da BR-316, entre a Casa de Custódia e o elevado da Miguel Rosa - Foto: Reprodução/Google Maps

“Eles costumam fazer essas corridas a partir da meia-noite, quando o trânsito fica mais calmo e quase inexistente naquela região. Fazem manobras arriscadas inclusive em cima do elevado da Miguel Rosa e colocam em risco não só a própria vida, mas a de quem precisar passar por lá, que acaba se deparando com uma moto daquela trafegando bem acima da velocidade permitida para a via”, explica o PM.

Os motociclistas, junto com os as motos, foram conduzidos para a Central de Flagrantes e deverão respondem, segundo a PM, por direção perigosa e crime de trânsito.

Maria Clara Estrêla