Motociclistas morrem após motos pegarem fogo durante colisão em Nazária

Um grave acidente ocorrido na noite deste domingo (16) no município de Nazária deixou uma pessoa morta. Duas motocicletas colidiram uma com a outra e acabaram pegando fogo. As vítimas, identificada como José Roberto de Vasconcelos, 42 anos; e Raimundo Lima dos Santos, 37 anos, não resistiram aos ferimentos e morreram no local.



Motos colidiram e pegaram fogo em seguida - Foto: Divulgação/PMPI

De acordo com o relatório do 17º BPM de Teresina, que atende a Nazária, foram os próprios moradores da cidade que tentaram conter as chamas que se instalaram nos veículos após a colisão. O fogo, segundo a perícia, começou por conta do impacto da batida. Uma das motos teria entrado em combustão, atingindo a outra.

Acionado, o Samu ainda conseguiu socorrer Raimundo, mas ele veio a óbito no caminho para o hospital. Já José Roberto teve falecimento imediato. A polícia ainda não sabe informar o que teria causado a colisão e nem se algum dos motociclistas teriam invadido alguma preferencial.

Maria Clara Estrêla