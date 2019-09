Motociclista morre em acidente grave na BR -343, em Campo Maior

Um motociclista não identificado veio a óbito na noite deste sábado (31), no km 265 da BR 343, no município de Campo Maior, após sofrer um acidente grave. Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal, a motocicleta Honda CG/160 Start saiu da pista e tombou, vitimando fatalmente o homem de 49 anos.

De acordo com a PRF, o condutor não possuía habilitação e sofreu ferimentos na parte craniana devido ao forte impacto na rodovia ao cair. Não há indícios de uso do capacete por parte do condutor da motocicleta. A vítima não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local do acidente.

Os policiais rodoviários verificaram que a causa presumível do acidente foi a desobediência às normas de trânsito por parte do condutor da motocicleta.







Nathalia Amaral