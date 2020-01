Motociclista morre em acidente grave na Avenida das Hortas

Um homem identificado apenas como Marcos veio a óbito na manhã desta quinta-feira (16), após sofrer um acidente grave na Avenida Noé Mendes, popularmente conhecida como Avenida das Hortas, região do Grande Dirceu.

Segundo informações do capitão Monteiro, comandante da Guarda Municipal de Teresina, o acidente ocorreu por volta das 8h desta quinta. "A informação que eu tenho é que ele estava passando, foi atropelado por um carro e morreu. A guarnição acionou o Samu, mas ele não resistiu", informou.

Paramédicos tentam reanimar vítima. (Foto: Reprodução)

Já de acordo com o relato de populares, o motociclista bateu no retrovisor de um carro e colidiu com um poste em seguida. A equipe de paramédicos do Samu tentou reanimar a vítima por vários minutos, mas este não resistiu aos ferimentos e veio a óbito ainda no local. O homem era casado e deixa dois filhos.

A perícia da Polícia Civil esteve no local para averiguar as causas do acidente. O IML também foi acionado e removeu o corpo do local.

Nathalia Amaral