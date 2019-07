Motociclista morre em acidente com caminhão na BR-316

Um acidente grave entre um motocicleta e um caminhão deixou uma pessoa morta na manhã deste sábado (6), no km 69 da BR-316, nas proximidades da cidade de Monsenhor Gil. Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal, a vítima fatal é um homem de 48 anos que estava conduzindo a motocicleta.

Informações preliminares dão conta que a motocicleta colidiu transversalmente com um veículo de carga ainda não identificado que ingressava na rodovia no momento do acidente. O que chamou atenção dos agentes da PRF foi que a mesma motocicleta e o mesmo condutor se envolveram em outro acidente em 2016, ocasionando lesões graves ao motociclista. A identidade da vítima não foi revelada.

Até o momento não há informações sobre o que teria causado o acidente ou a identidade do outro condutor envolvido na colisão. Equipes da PRF estiveram no local fazendo o controle de tráfego e orientação de trânsito.

Nathalia Amaral