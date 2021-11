Motociclista morre após ser atropelado por caminhão na Ponte da Primavera, em Teresina

Um motociclista identificado como Francisco Leandro Nascimento Assunção morreu ao ser atropelado por um caminhão na saída da Ponte da Primavera, sentido zona Leste de Teresina. O acidente aconteceu na manhã desta sexta-feira (05), na rotatória da Newland.



Segundo a Polícia Militar, que está no local, o motociclista chegou a ser arrastado e veio à óbito ainda no local. O passageiro da motocicleta, Marcos Aurélio de Oliveira Costa, ficou ferido e foi socorrido ainda com vida por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).



(Fotos: Nathália Amaral/ODIA)

Segundo o sargento Cledson Sousa, do 5º Batalhão da Polícia Militar BPM, o condutor e o passageiro da motocicleta são funcionários de uma empresa terceirizada que presta serviços para o Hospital Universitário (HU-UFPI).



"O motorista do caminhão disse que só escutou o barulho e quando freou percebeu que tinha colidido com a motocicleta, mas só vamos saber a causa mesmo com a chegada da perícia", afirmou o sargento do 5º BPM.



Girleno França, do Samu, explica que Francisco Leandro teve múltiplas fraturas e veio a óbito antes da chegada do socorro. O corpo do homem ainda está no local aguardando a chegada do Instituto Médico Legal (IML).



As causas dos acidentes ainda estão sendo apuradas.



