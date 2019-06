Motociclista morre após ser atropelado por caminhão na BR-343

Um motociclista de aproximadamente 40 anos morreu após ser atropelado por caminhão na BR- 343, nas proximidades do Terminal de Petróleo, na zona sudeste de Teresina. O acidente ocorreu no início da tarde desse domingo (09).

De acordo com as primeiras informações, a vítima foi colhida pelo caminhão após perder o controle da motocicleta e acabou sendo arrastada pelo pneu do caminhão por alguns metros.

Equipes da Polícia Rodoviária Federal estiveram no local do acidente para realizar os procedimentos legais e auxiliar no tráfego de veículos na região. O IML também esteve no local do acidente para recolher o corpo da vítima









Natanael Souza