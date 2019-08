Motociclista morre após cair em ponte na zona rural de Piripiri

Um homem identificado apenas como Jorge, de 25 anos, morreu na madrugada deste sábado (10) após um trágico acidente na cidade de Piripiri. Segundo informações de amigos da vítima, o jovem estava em uma motocicleta voltando de uma seresta no povoado Angical dos Cavalcantes, zona rural do município, quando caiu de uma ponte. O rapaz não resistiu aos ferimentos e faleceu ainda no local.



De acordo com informações de populares, Jorge não teria percebido que a ponte estava próxima e, por isso, despencou (Foto: Reprodução/Piripiri Repórter)



Jorge estava acompanhado de seu primo, identificado apenas como Gustavo, que sofreu fratura nas duas pernas e foi encaminhado paro o hospital da região. De acordo com informações de populares, Jorge não teria percebido que a ponte estava próxima e, por isso, despencou.

A vítima morava na Comunidade Quilombola Vaquejador e havia chegado há um mês de São Paulo, onde trabalhava na área da construção civil. Ele havia voltada à cidade natal para abrir um empreendimento.

Piripiri RepórterIsabela Lopes