Motociclista morre ao colidir com um carro na BR-230

Um grave acidente resultou na morte de uma pessoa na manhã desta quinta-feira (23). O fato ocorreu na BR-230 nas proximidades do município de Oeiras, localizado na região Sudeste do Piauí. A identidade dos envolvidos no acidente não foi revelada.



De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o motociclista estava sozinho no veículo quando colidiu com um carro de passeio. O homem que estava pilotando morreu no local. Devido ao impacto da batida a frente do carro ficou toda amassada e a motocicleta foi arremessada para fora da pista.

Os agentes da PRF estão no local realizando diligência. O trecho da rodovia foi parcialmente interditado para remoção do corpo e retirada dos destroços da pista. A causa do acidente, até o momento, é desconhecida.



Situação em que ficaram os veículos após o acidente. Foto: Reprodução//PRF

Tráfico de Drogas na BR-230

Em menos de 24 horas, na mesma rodovia a Polícia Rodoviária Federal prendeu um homem de 43 anos suspeito de tráfico de drogas. Em uma barreira policial localizada no Km 305 da rodovia, próximo a cidade de Floriano, cães farejadores detectaram a presença de entorpecentes dentro do veículo. Com o suspeito foi apreendido 108 Kg de substância análoga a cocaína.

Segundo a PRF, o condutor do veículo não revelou quem seria o fornecedor da droga. Disse apenas que tinha como destino a cidade de Recife-Pernambuco e que lá receberia uma quantia de R$ 10 mil pelo entorpecente.

O suspeito e o material apreendido foram encaminhados para a Polícia Civil de Floriano para realização dos procedimentos cabíveis.

Adriana MagalhãesGeici Mello