Motociclista morre ao bater a moto em picape na BR-316, em Teresina

Um acidente do tipo colisão traseira envolvendo uma motocicleta Pop 100 e uma picape modelo Nissan Frontier deixou uma pessoa morta na BR-316, altura do Km 10, em Teresina. O motociclista foi atropelado e teve óbito no local. Sua identidade não foi informada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF).



Mas o que chama a atenção é que, segundo a polícia, o condutor da picape era um adolescente menor de idade que se evadiu do local logo após o acidente sem prestar nenhum socorro à vítima.

“Quando os policiais chegaram no momento do ocorrido, encontraram apenas a vítima fatal e a motocicleta. Após a verificação da placa do veículo envolvido, os inspetores chegaram ao proprietário do carro que já estava na sua residência. Ele informou que era seu filho, menor de idade, que estava dirigindo”, relata o inspetor Alexandro Lima, porta-voz da PRF-PI.

O proprietário do carro informou à polícia que o veículo estaria parado no momento em que o motociclista colidiu com ele. A PRF disse que o adolescente e o pai, proprietário do carro e que o deixou conduzir sem a devida habilitação, deverão responder por homicídio culposo, ou seja, quando não há intenção de matar, e também por omissão de socorro.

O caso foi encaminhado para a Polícia Civil e as causas do acidente ainda estão sendo apuradas.

Maria Clara Estrêla