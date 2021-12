Motociclista embriagado é preso ao subir em canteiro na João XXIII

Um motociclista de 45 anos foi preso na BR 343, em Teresina, na noite do último domingo (26), após ser flagrado por uma equipe da Polícia Rodoviária Federal (PRF) tentando realizar o contorno na Avenida João XXIII por cima do canteiro central da via.

Leia também: Homem é morto durante troca de tiros com a PM em Buriti dos Lopes

“Durante a abordagem os policiais verificaram que o condutor estava com os olhos vermelhos e voz embargada, foi realizado o teste de etilômetro e constatou-se o teor de 0,84 miligramas de álcool por litro de ar expelido pelos pulmões”, informou a PRF.

Foto: Divulgação / PRF

Além de Teresina, no domingo foi registrado também um caso de prisão de condutor sob efeito de álcool no município de Santa Luz, no Sul do Piauí. Policiais Rodoviários Federais flagraram um veículo de cor branca invadindo contramão, fazendo "zigue-zague" na BR 135.

No exame de alcoolemia, foi constatado que o motorista possuía teor de 1.16 miligramas de álcool por litro de ar expelido pelos pulmões. O homem foi preso e encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil da cidade de Bom Jesus.

Desde a última quinta-feira (23), de acordo com dados da PRF, a Operação Natal 2021 constatou um total de cinco prisões de condutores por condução de veículo sob efeito de álcool.

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no

Com informações da PRF