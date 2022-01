Motociclista é atropelado por caminhão na Ponte Nova e tem pernas decepadas

Um caminhão colidiu com uma motocicleta em cima da Ponte Nova (Ponte Engenheiro Antônio Noronha), que liga as cidades de Teresina (PI) e Timon (MA), na manhã desta quarta-feira (19). Com a colisão, houve um princípio de incêndio e o trânsito está parado. O caminhão passou por cima do motocicleta, que teve as pernas decepada e sofreu queimaduras graves.





(Foto: reprodução)

A Guarda Civil Municipal de Timon esteve no local e relata que o motociclista tentou ultrapassar o caminhão pelo lado direito, quando teria se desequilibrado e caiu embaixo da carreta. “A carreta arrastou ele por alguns metros e parou metros a frente. Teve um início de incêndio, que foi controlado. Retiramos a vítima do local, debaixo do caminhão, com a apoio do Corpo de Bombeiros e do Samu. A vítima teve os membros inferiores amputados e ferimentos graves nos membros superiores”, conta o GCM Silva Júnior.

De acordo com a GCM, o motorista do caminhão permaneceu no local e prestou todas as informações aos órgãos responsáveis, inclusive ajudou a combater o incêndio. O acidente aconteceu na BR-316, KM 0, e a Polícia Rodoviária Federal esteve no local. Ainda não há informação sobre a identidade dos condutores e a perícia foi acionada.



Em um vídeo feito por um popular que presenciou o acidente, é possível ver um policial militar do Maranhão puxando o motociclistas pelo braços para afastá-lo das chamas, enquanto o homem grita de dor. O motociclista foi socorrido pelo Samu e encaminhado ao Hospital de Urgência de Teresina (HUT).

A equipe de reportagem do PortalODIA.com entrou em contato com a assessoria de comunicação do HUT, que comunicou não poder repassar informações de pacientes do hospital.

Com informações de Tony Silva, da O DIA TV