Moro determina prisão de Lula, após STF negar habeas corpus

Por Cícero Portela / Portal O DIA

O juiz federal Sérgio Moro determinou, na tarde desta quinta-feira (5), a prisão do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

O mandado foi expedido às 17h50 pelo magistrado, logo após o Tribunal Regional Federal (TRF) da 4ª Região autorizar o juiz de primeira instância a ordenar a prisão.

Lula foi condenado em segunda instância a 12 anos e um mês na ação penal do caso do triplex do Guarujá, em São Paulo.

No mandado de prisão, Moro destaca que a defesa do ex-presidente pode apresentar apenas mais um recurso, o chamado embargo do embargo, que não tem potencial para alterar a sentença, mas possui apenas o objetivo de atrasar o cumprimento da pena.

"Não cabem mais recursos com efeitos suspensivos junto ao Egrégio Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Não houve divergência a ensejar infringentes. Hipotéticos embargos de declaração de embargos de declaração constituem apenas uma patologia protelatória e que deveria ser eliminada do mundo jurídico. De qualquer modo, embargos de declaração não alteram julgados, com o que as condenações não são passíveis de alteração na segunda instância", destaca o juiz.

Pela determinação de Moro, Lula tem até esta sexta-feira (6), às 17 horas, para se entregar à Polícia Federal em Curitiba (PR). "Os detalhes da apresentação deverão ser combinados com a Defesa diretamente com o Delegado da Polícia Federal Maurício Valeixo, também Superintendente da Polícia Federal no Paraná", destaca Moro no mandado.

Lula está em São Paulo nesta quinta-feira (5).

No mandado, o juiz federal também veda a "utilização de algemas em qualquer hipótese".

Sérgio Moro também enfatiza, no despacho, que "em razão da dignidade do cargo ocupado, foi previamente preparada uma sala reservada, espécie de Sala de Estado Maior, na própria Superintendência da Polícia Federal, para o início do cumprimento da pena, e na qual o ex-presidente ficará separado dos demais presos, sem qualquer risco para a integridade moral ou física".

Caso triplex

O ex-presidente teria recebido o imóvel de uma construtora em troca de favorecimento em contratos com a Petrobras.

Confira a decisão na íntegra:





