Moradores denunciam invasão de condomínio na Zequinha Freire

Moradores de um condomínio localizado na Avenida Zequinha Freire, zona Leste de Teresina, estão denunciando a invasão do local por um suspeito. O fato teria acontecido na madrugada desta terça-feira (25), assustados com a onda de violência, eles estão compartilhando imagens capturadas pelas câmeras de segurança, do momento em que um homem aparece pulando o muro.



Segundo uma moradora, que não quis se identificar, as câmeras mostram que o suspeito passou mais de duas horas na parte interna do condomínio, dando voltas e observando o local. “Não levou nada, mas estamos supondo que pretende voltar”, disse a moradora.



Foto: Reprodução/Whatsapp

A imagem divulgada por eles na denúncia mostra um homem de bigode usando um boné, saltando pelo muro. Os moradores informaram que já acionaram a polícia, mas ainda não obtiveram qualquer retorno das forças de segurança a respeito.

Procurado, o Batalhão da área disse que está intensificando as rondas na região, mas que não chegou a receber nenhum chamado durante a madrugada na área onde o condomínio fica situado.

Maria Clara Estrêla