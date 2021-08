Morador de rua é assassinado enquanto dormia debaixo do viaduto da Tabuleta

Um morador de rua que trabalhava como guardador de carros foi assassinado a tiros no final da noite de ontem (22) debaixo do viaduto da Tabuleta, zona Sul de Teresina. Identificado como Alan Kardec Almeida Lima, ele foi atingido por pelo menos três disparos de arma de fogo enquanto dormia dentro de uma rede.





Foto: Emelly Alves/O Dia

O corpo de Alan só foi encontrado nas primeiras horas da manhã de hoje (23). Policiais militares estiveram no local para isolar a área enquanto a Delegacia de Homicídios fazia a perícia. Segundo a PM, os tiros atingiram a vítima no tórax e na cabeça. A polícia ainda busca informações sobre quem seria o autor do crime.

De acordo com a PM, Alan Kardec era usuário de drogas e o crime pode ter relação com acerto de contas do tráfico. O corpo dele foi removido pelo IML e o caso encaminhado para o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

