Morador de rua é assassinado a facadas na Tabuleta

Um morador de rua, identificado apenas como Elton John, foi assassinado a facadas no final da noite desta terça-feira (03) no bairro Tabuleta, zona Sul de Teresina. Ele estava bebendo em um bar, quando saiu por alguns minutos e já retornou ferido.



Policiais do 1º BPM foram acionados e, segundo as informações relatadas a eles pelas testemunhas, a vítima teria tido uma discussão com um homem e já retornou ferido. Ele ainda pediu ajuda aos populares e ao frentista de um posto de combustível próximo, mas não resistiu aos ferimentos e acabou morrendo antes mesmo da chegada da ambulância.

Procurada, a Delegacia de Homicídios informou que ainda não tem a identificação do suspeito, mas que ele estaria no bar onde a vítima estivera minutos antes e que ele teria saído do local, após a chegada da políci, em um táxi.

O corpo de Elton John foi periciado e encaminhado para o IML de Teresina e o caso segue sob investigação da Polícia Civil.

Maria Clara Estrêla