Ministério Público é favorável a interdição de academia “Fundo de Quintal”

O pedido de interdição da academia Fundo de Quintal, localizada no bairro Itaperu, na zona Norte de Teresina, obteve parecer favorável da promotora de Justiça Gianny Vieira de Carvalho, da 54ª Promotoria de Justiça de Teresina. No local, faleceu o motorista Jonas de Andrade Carvalho Filho durante um luta clandestina .

A promotora justificou a decisão ao explicar que o inquérito policial constatou que o evento não possuía nenhuma autorização para sua realização. A Polícia Civil apurou ainda que Federação Piauiense de Boxe Amador e Profissional foi procurada pelos organizadores e se negou a apoiar o evento pandemia da Covid-19 e dos decretos estaduais.





“Entende este Órgão Ministerial, portanto, que a Autoridade Policial logrou êxito em expor os motivos ensejadores do pedido em comento, visto, resta claro, o total desrespeito dos organizadores do evento esportivo perante o Decreto Estadual, como também para com a vida humana”, escreveu a promotora de Justiça Gianny Carvalho.

Ao final, o MPPI opinou pela interdição da academia “Fundo de Quintal”, em caráter de urgência, a fim evitar-se prejuízos e danos a terceiros.

O caso

Um lutador de boxe identificado como Jonas de Andrade Carvalho Filho, de 34 anos, morreu na noite deste sábado (24) ao participar de um evento clandestino realizado em uma academia localizada no bairro Itaperu, zona Norte de Teresina.

O lutador, mais conhecido como Guerreiro da Luz, teria passado mal durante a luta. A vítima foi socorrida e levada ao Hospital do Buenos Aires, mas não resistiu e veio a óbito. Em vídeos compartilhados pelas redes sociais é possível ver o momento em que Jonas Filho é retirado do ringue. Ainda consciente, ele recebe ajuda de outras pessoas para sair do local. As imagens mostram ainda uma aglomeração de pessoas no espaço onde era realizado o evento.

