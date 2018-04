"Minha vida está destruída", diz vítima de tiroteio na Banda Bandida

Paulo Rodrigues, principal vítima do tiroteio na Banda Bandida, em janeiro deste ano, afirmou que está com "a vida destruída" após o ocorrido. Atingido por quatro disparos de arma de fogo, ele teve que passar por três cirurgias no intestino e uma na perna, alem de viver com uma bala alojada na coluna.



O ex-cabo Wanderson Lima Fonseca, responsável por efetuar disparos, participará de audiência de instrução nesta quinta-feira (19). A Justiça irá colher o relato das testemunhas de defesa e acusação para decidir se o cabo será levado ou não a júri popular pelo crime de tentativa de homicídio.



Antes de audiência, a vítima conversou com a imprensa. "Hoje sou uma pessoa dependente pra fazer tudo. Preciso de ajuda para tudo, até para beber água. Vivo numa cadeira de rodas, porque perdi o movimento da perna esquerda. Perdi também uma parte do intestino e me dói saber que eu não tinha nada a ver com confusão, nem sequer conhecia ele (o ex-cabo), e tenho que pagar desse jeito", afirmou.

A tese sustentada pela defesa é a de que Paulo, a vítima, iniciou a confusão que terminou em empurra-empurra e nos tiros. Segundo o advogado Marcos Vinícius Brito, Wanderson, agiu em legítima defesa após ser agredido no rosto por Paulo e só sacou arma para se proteger. "Ele era um militar na ocasião, e a partir do momento em que foi atacado, ele tinha a obrigação de defender seu nome e sua farda. Foi o que fez. E sim, ele agiu no calor do momento, foi motivado pela emoção, mas houve uma provocação antes por parte da vítima e isso será devidamente provado", afirmou o advogado de Wanderson.

Paulo rebateu a versão da defesa de que ele teria iniciado a briga e que o cabo atirou em legítima defesa. "Quem começou a briga foi um amigo dele. No empurra-empurra, ele sacou o revólver e mirou pra onde eu estava. Como isso é legítima defesa? Atirar em uma pessoa quatro vezes?", questionou.

Segundo o promotor Ubiraci Rocha, Wanderson pode pegar de 12 a 14 anos de reclusão, se condenado por tentativa de homicídio qualificado.



Nayara FelizardoMaria Clara Estrêla