Militar é preso por envolvimento em roubo de carga no Piauí

A Polícia Civi, por meio do Grupo de Repressão ao Crime Organizado (Greco), deflagrou uma operação nas primeiras horas desta quinta-feira (30) para combater o roubo de cargas nos Estados do Piauí e do Maranhão. De acordo com o delegado Tales Gomes, coordenador do Greco, durante a ação, foram presos policiais militares acusados de envolvimento em uma ação criminosa praticada aqui no Piauí.



Delegado Tales Gomes, coordenador do Greco - Foto: Jailson Soares/O Dia

O militar detido trata-se de um soldado da PM-PI. A Secretaria de Segurança informou que até o momento quatro pessoas, além do PM, foram presas. A Polícia Civil fará coletiva de imprensa para divulgar mais detalhes da ação. Os presos foram conduzidos para a sede do Greco, em Teresina.





Aguarde mais informações.

Maria Clara Estrêla, com informações da Secretaria de Seguranla