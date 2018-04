Menores são apreendidos após invadir casas e fazer ameaças na internet

A Polícia Civil, por meio da Delegacia Regional de Bom Jesus, apreendeu nesta quarta-feira (18) seis menores envolvidos em diversos atos infracionais em Redenção do Gurgueia, município localizado a 661 km de distância de Teresina.



Segundo a Polícia Civil, os menores são suspeitos de invasão de domicílio, perturbação do sossego alheio, dano ao patrimônio público, posse ilegal de drogas, ameaça, furtos, entre outros atos infracionais cometidos na cidade.

Além disso, segundo a Polícia, os jovens teriam usado as redes sociais para anunciar a depredação de uma unidade escolar e ameaçar vigias, professores, diretores, alunos e pais. Devido às ameaças, as aulas tiveram que ser suspensas e remarcadas.

Polícia prende menores envolvidos em vários crimes no interior do Piauí. (Foto: Divulgação/Polícia Civil)



Com as apreensões, os adolescentes devem ser encaminhados para centros de internação provisória. Além dos seis apreendidos, a Polícia comunica que novas diligências devem ser feitas no município para apreender outros envolvidos nos crimes.

Nathalia Amaral