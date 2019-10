Menor perde controle do carro e derruba muro da Delegacia de Entorpecentes

Uma picape conduzida por um adolescente de 16 anos e inabilitado atingiu e derrubou parte do muro da Delegacia de Entorpecentes (Depre), situada na Avenida Henry Wall de Carvalho, na entrada do bairro Saci, zona Sul de Teresina. O acidente aconteceu no final da noite desta segunda-feira (14) e envolveu também um carro de passeio.



De acordo com a Companhia Independente de Policiamento de Trânsito (Ciptran), o carro conduzido pelo menor de idade era uma caminhonete modelo S10. Ele teria invadido o sinal vermelho e colidido na lateral do carro de passeio, um Fiat Pálio. “Com a colisão, ele perdeu o controle do volante, acabou subindo na calçada e atingiu o muro da delegacia, derrubando-o em parte e danificando inclusive alguns veículos que estavam recolhidos no pátio da unidade policial”, relatou o sargento J. Francisco, da Ciptran.



Foto: Reprodução/Google

O jovem, segundo ele, ficou ferido e foi encaminhado para um hospital particular. Já o ocupante do Fiat Pálio permaneceu no local aguardando a realização da perícia e a liberação de seu veículo. A caminhonete conduzida pelo menor pertencia à avó dele, identificada pelo nome de Antônia de Araújo Martins. Ela compareceu ao local do acidente e teve que assinar um termo circunstanciado de ocorrência (TCO) que foi lavrado pelo delegado de plantão na noite de ontem na Delegacia de Entorpecentes.

Segundo a Ciptran, o adolescente deve responder por ao menos duas infrações de trânsito: dirigir sem autorização legal e invasão de preferencial. O dano causado à estrutura física da Depre também deve ser repassado ao menor e a seus responsáveis legais, já que houve avaria a um patrimônio do Estado por parte da conduta ilícita do adolescente. Peritos devem comparecer à Depre nesta terça-feira (15) para avaliar os prejuízos causados ao muro da delegacia e aos veículos recolhidos no pátio da unidade.

Maria Clara Estrêla