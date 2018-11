Menor é suspeito de roubar peças de motos apreendidas em Paulistana

Um menor identificado através das inicias I.V.S.L, de 16 anos, foi apreendido nesta terça-feira (20) suspeito de ter furtado peças de motocicletas apreendidas no pátio do Detran de Paulistana, município localizado a 468 km a sudeste de Teresina. Segundo informações do comandante do 20º Batalhão da Polícia Militar de Paulistana, major Estanislau Felipe, os furtos são comuns na instituição.

Menor é apreendido suspeito de roubar peças de motos no Detran de Paulistana. (Foto: Divulgação/PM)



De acordo com o comandante, o último crime foi registrado na manhã de ontem, no momento em que os funcionários do órgão chegaram para trabalhar. "Quando assumiram o expediente, ao vistoriar as motocicletas estacionadas no patio do órgão, foi verificado que em uma das motocicletas, uma Honda modelo POP 100 de cor vermelha, estaria faltando uma roda completa e um farol. Ao observar as câmeras de segurança foi visto um pessoa de capacete furtando as referidas peças", explica o major.

Em posse das imagens, a equipe do 20º BPM realizou diligências na região para tentar localizar e prender o suspeito de ter cometido o crime. No final da tarde de ontem, o menor foi identificado e preso no bairro Arapiraca. Segundo a PM, o adolescente confessou o furto e entregou as peças furtadas do órgão. Além disso, o jovem também teria citado nomes de outras pessoas que vinham furtando peças na instituição.

Diante dos fatos, o menor foi apreendido e encaminhado ao 12º Distrito Policial de Paulistana para realização dos procedimentos legais cabíveis.





Nathalia Amaral