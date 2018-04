Menor apreendido em aeroporto receberia R$ 5 mil para levar droga

O menor de iniciais L. D. O., de 17 anos, apreendido na tarde desta quarta-feira (25), no Aeroporto de Teresina, informou à Polícia Civil que receberia cerca de R$ 5 mil para transportar a droga. Com o menor a polícia encontrou 4 invólucros de substância em pó análoga à cocaína que pesariam aproximadamente 3 kg.



De acordo com a delegada Ana Luiza Marques, titular da Central de Flagrantes, o menor foi revistado durante um procedimento de rotina por agentes da Polícia Federal. Por estar vindo do Acre e ser menor de idade, ele foi um dos passageiros escolhidos para a fiscalização. Durante o procedimento, os agentes federais encontraram 4 invólucros de entorpecente presos ao corpo do adolescente.

O jovem é natural do estado do Espírito Santo e teria saído do Acre, tendo como destino final a capital piauiense. Segundo a delegada, o menor era uma "mula", nome que se dá para as pessoas que transportam droga em seu corpo, mas não integram uma organização criminosa.

Em depoimento à Polícia, ele informou que um táxi estaria esperando na porta do aeroporto para levá-lo ao local onde seria feita a entrega da droga. “Ele disse que não sabia para quem iria entregar a droga, e não quis descrever e nem identificar a pessoa da qual ele recebeu essa droga no Acre”, conta a delegada.

Menor preso em aeroporto receberia R$ 5 mil para transportar droga. (Foto: Arquivo O Dia)



O menor foi apreendido e encaminhado à Central de Flagrantes onde foi realizado um boletim de ocorrência circunstanciado pelo ato infracional referente ao tráfico de drogas. O adolescente foi encaminhado ao Complexo de Defesa e Cidadania, no bairro Redenção, onde espera a chegada da mãe, que está vindo do Espírito Santo.

As investigações sobre o caso serão realizadas pela Delegacia do Menor Infrator no Piauí.

Nathalia Amaral