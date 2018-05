Menina de 13 anos é assassinada com um tiro em Timon

Uma menina de apenas 13 anos foi encontrada morta com um tiro no peito por volta das 8 horas da manhã deste domingo (20) dentro de uma residência no bairro Bela Vista, em Timon. Ela foi identificada pelas iniciais M.M.S e a polícia investiga se o crime seria um caso de feminicídio, uma vez que a família apontou um ex-namorado dela como suposto autor do disparo.



De acordo com o investigador Geraldo Alves, da Central de Flagrantes de Timon, a menina foi vista com vida pela última vez por volta das 23 horas da noite de ontem (19). “A família não relatou nenhuma alteração de comportamento por parte dela, sinais de medo ou apreensão que pudesse sinalizar algum tipo de ameaça que por ventura ela estivesse sofrendo. O fato é que ouviram barulho de tiro de madrugada e nós fomos acionados no começo da manhã”, relata o investigador.

A residência onde M.M.S foi encontrada, no cruzamento das Ruas 100 com Travessa, fica próxima à casa onde ela morava com os pais. O corpo da jovem foi periciado e removido pelo IML e o caso vai seguir sob investigações da Delegacia de Homicídios de Timon. Até o momento, nenhuma prisão sobre o caso foi feita.

Maria Clara Estrêla