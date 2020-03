Médico é encontrado morto em banheiro de apartamento no Piauí

Um médico identificado como Robson David de Araújo Lial, 27 anos, foi encontrado morto na manhã desta quinta-feira (5) dentro de seu apartamento na cidade de Picos, distante 322 km de Teresina.

O profissional que é natural do estado de São Pauloatuava como médico do Serviço de Atendimento Médico de Urgência (SAMU) do município de Picos há mais de um ano. A polícia atua na investigação e apura as causas da morte. Uma das suspeitas é a de overdose medicamentosa.

A prefeitura de Picos, através de comunicado oficial da Secretaria Municipal de Saúde classificou Robson David como um profissional que salvou vidas e de uma carreia brilhante e exemplar.

Veja a nota na íntegra

É com profunda tristeza que a Secretaria Municipal de Saúde de Picos, em nome do Secretário de Saúde, Júnior Santos, lamenta o falecimento do médico do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), Robson David de Araújo Lial, de 27 anos, natural de São Paulo. Durante um ano e dois meses ele atuou no SAMU salvando vidas, sua trajetória foi brilhante e exemplar. A família enlutada, apresentamos nossos sinceros sentimentos pela perda.

Otávio Neto