Mecânico é perseguido e morto com 14 tiros em Timon

Um mecânico identificado como Rafael Meireles, de 36 anos, foi morto a tiros no conjunto Boa Vista, na cidade de Timon, localizada na região metropolitana de Teresina. Segundo informações da 11º Batalhão da Polícia Militar, o crime aconteceu por volta das 16h50 desta quarta-feira (26).

A vítima morava com a mãe a cerca de 100 metros do local onde foi morto e teria sido perseguido. Ele foi atingido com 14 disparos de arma de fogo, calibre 380, na região das costas e da cabeça. Rafael Meireles não resistiu aos ferimentos e veio a óbito antes da chegada do socorro.

Foto: Jailson Soares/O Dia

A suspeita é de que o homicídio tenha sido cometido por dois homens em uma motocicleta vermelha. Imagens de câmeras de segurança próximas ao local do crime flagraram os dois suspeitos.



Foto: Reprodução

Segundo a Perícia Criminal, o assassinato tem características de execução. Nenhum pertence da vítima foi levado pelos executores. Até o momento não há informações sobre a identidade dos suspeitos de envolvimento ou da motivação do assassinato.



O corpo da vítima foi recolhido e encaminhado ao IML de Timon. O crime deverá ser investigado pela Delegacia de Homicídios do município.