Marido mata a ex-esposa e tira a própria vida na zona Leste de Teresina

Um homem assassinou a ex-esposa a tiros, e, em seguida, tirou a própria vida, na tarde deste sábado (12) em frente a uma loja na Avenida Homero Castelo Branco, zona Leste de Teresina. O crime ocorreu por volta das 14h30, na calçada de um estabelecimento comercial da região.



O autor do crime foi identificado apenas como Wagner Dias e estaria separado de Ana Valeska Araújo. A polícia trabalha com a hipótese de que ele estaria perseguindo a ex-mulher por não aceitar o fim do casamento e que teria tirado a vida dela por conta disso.

(Fotos: WhatsApp)

Segundo as primeiras informações colhidas pela Polícia, Ana Valeska chegou na Loja 'Tudo é festa' na companhia de um amigo, quando foi abordada pelo ex-companheiro.

O delegado Canabrava, do 12º Distrito Policia, que atende a zona Leste de Teresina, contou que os primeiros levantamentos destacam que Wagner perseguia a ex-mulher, devido o fim do relacionamento, o que culminou no crime. "Ele sempre fazia esse acompanhamento dela, e chegou esse momento que ele a matou e logo em seguida houve suicídio. A arma de fogo dele se encontra no local, os peritos estão aqui e a Delegacia de Homicídios, comandada pelo delegado Baretta, vai concluir o inquérito para saber qual a motivação do crime", disse.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e tentou socorrer as vítimas, mas elas já estavam sem vida. A Polícia Militar foi acionada para isolar o local. A perícia e o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHHP) também estão no local do crime.

